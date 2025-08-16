Hallan a masculino ejecutado en El Polvorín, Guichicovi (17:30 h)

2025/08/16  De Redacción ADN
Matías Romero, Oax. 16 de agosto. Un masculino fue encontrado ejecutado a balazos y con signos de tortura, en la comunidad de El Polvorín, Guichicovi muy cerca de Matías Romero.

La víctima que viste pantalón de mezclilla color azul, playera y tenis de color negro, fue encontrado tirado en la carretera boca abajo.

Hasta el momento las autoridades no han con la identidad de la víctima, sin embargo, pudiera ser originario de la población de Lagunas, Oaxaca.

La zona fue acordonada en espera del personal de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.

