Gustavo Petro reacciona a muerte de B King y Regio Clown en México: “asesinaron a nuestra juventud” (19:30 h)

Colombia, 22 de septiembre. Este lunes se dio a conocer la trágica noticia de que los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, reportados como desaparecidos días atrás, fueron hallados sin vida en el Estado de México, según confirmaron autoridades de México.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en días anteriores había pedido ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para hallar con vida a los artistas, lamentó en redes sociales la trágica noticia, enfatizando que la “mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista”, pudieron ser la causa de su muerte.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante, escribió Petro en su cuenta de X.

Bayron Sánchez Salazar desapareció el 16 de septiembre junto a su amigo y DJ Regio Clown, luego de que dijeran que iban al gimnasio en el exclusivo barrio de Polanco. El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, relató, el día de la desaparición sobre las 4:30 de la tarde, cuando el artista le informó que después del gimnasio irían a almorzar con dos personas, cuya identidad no reveló, para luego reencontrarse con él por la noche.

