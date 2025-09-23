Policía Vial Estatal pide a conductores evitar estacionarse en carriles destinados al BinniBus (20:00 h)

2025/09/22  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La Dirección General de la Policía Vial Estatal hace un llamado a las personas conductoras de vehículos de motor, a evitar estacionarse en los carriles destinados al Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus.

El director general de la corporación, Toribio López Sánchez destacó que respetar el carril designado para este medio de transporte permite una movilidad segura y contribuye a la fluidez en la vialidad.

Expresó que de manera conjunta con la Policía Vial de los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, se trabaja para dar seguridad en la ruta troncal del BinniBus.

La corporación estatal trabaja, en una primera instancia, en la concientización respecto al respeto de estos espacios, que incluye paradas y terminales; ya que, posteriormente, se aplicarán las sanciones como lo establece la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

Ciudad Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Gustavo Petro reacciona a muerte de B King y Regio Clown en México: "asesinaron a nuestra juventud" (19:30 h)

 Colombia, 22 de septiembre. Este lunes se dio a conocer la trágica noticia de que los artistas colombianos Bayron Sánchez...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: