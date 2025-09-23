Policía Vial Estatal pide a conductores evitar estacionarse en carriles destinados al BinniBus (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La Dirección General de la Policía Vial Estatal hace un llamado a las personas conductoras de vehículos de motor, a evitar estacionarse en los carriles destinados al Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus.

El director general de la corporación, Toribio López Sánchez destacó que respetar el carril designado para este medio de transporte permite una movilidad segura y contribuye a la fluidez en la vialidad.

Expresó que de manera conjunta con la Policía Vial de los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, se trabaja para dar seguridad en la ruta troncal del BinniBus.

La corporación estatal trabaja, en una primera instancia, en la concientización respecto al respeto de estos espacios, que incluye paradas y terminales; ya que, posteriormente, se aplicarán las sanciones como lo establece la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir