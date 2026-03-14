Grupo armado asesina al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato, y lesiona a su hermano (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. La noche de este viernes asesinaron a balazos al esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato, María Isabel Ascevedo Mercado.

El esposo de la alcaldesa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) murió durante un ataque armado dentro de un centro botanero. En el hecho también otra persona falleció y dos más resultaron lesionados. Entre los heridos se encuentra un hermano de la presidenta municipal de Jerécuaro.

Hasta el momento, la alcaldesa María Isabel Ascevedo Mercado no emitió una postura pública sobre lo ocurrido.

El gobierno municipal de Jerécuaro confirmó el fallecimiento del esposo de la alcaldesa.

“El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, y una persona más”, informó la autoridad municipal mediante un comunicado.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, también confirmó la muerte del esposo de la alcaldesa y expresó sus condolencias.

¿Cómo ocurrió el ataque donde murió Eduardo Olvera, esposo de la presidenta municipal de Jerecuaro?

De acuerdo con reportes preliminares, el esposo y el hermano de la presidenta municipal se encontraban reunidos con otros dos hombres dentro del botanero denominado ‘Los Sabinos’, ubicado en la cabecera municipal de Jerécuaro.

En ese momento llegaron sujetos armados. Tras ubicar a sus víctimas, abrieron fuego en repetidas ocasiones y después escaparon con rumbo desconocido.

Habitantes de Jerécuaro reportaron que alrededor de las 20:30 horas del viernes 13 de marzo de 2026 escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego dentro del establecimiento.

En el lugar murieron Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, y otro hombre que hasta el momento no cuenta con identificación oficial. Ambos fallecieron a causa de heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Otros dos hombres resultaron lesionados, por lo que personal de emergencia los trasladó a un hospital en estado crítico. Uno de los heridos es Francisco Ascevedo Mercado, hermano de la alcaldesa.

Peritos y agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena del crimen y recopilaron indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Después del ataque, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad para localizar a los responsables. Hasta el momento, la autoridad ministerial no informó sobre la detención de los presuntos responsables del doble homicidio.

Gobernadora condena ataque al esposo de María Isabel Ascevedo Mercado

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García publicó un mensaje en su red social X para expresar su solidaridad con la alcaldesa.

“Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil”.

La gobernadora añadió:

“He instruido a la Secretaría de Seguridad Pública y Paz a mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía General de Guanajuato para coadyuvar en las investigaciones y dar con los responsables.

“Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa”.

Habitantes de Jerécuaro expresaron su preocupación en redes sociales ante la creciente inseguridad en este municipio del sureste de Guanajuato.

Violencia contra políticos de Jerécuaro y la presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

En junio de 2025, el ex presidente municipal de Jerécuaro, el priista Fernando Granados Alejo, apareció asesinado a balazos en un camino vecinal que conduce a la comunidad de San Antonio.

En noviembre de 2015 también asesinaron a balazos a Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerécuaro por el Partido Verde Ecologista de México.

El alcalde electo murió tras un ataque armado en las inmediaciones de su negocio de autobuses de transporte fronterizo, ubicado en la comunidad El Fresno. Rogelio Sánchez Galán ya había ocupado la presidencia municipal de Jerécuaro bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con reportes de seguridad e inteligencia, Jerécuaro se convirtió en una plaza bajo control del Cártel de Santa Rosa de Lima.

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