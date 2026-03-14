El 21 de marzo “Evento deportivo inclusivo” en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, el Club Ocelotes y el grupo 600 de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, invitan a participar en una jornada deportiva que promueve la inclusión, el respeto y la convivencia a través de la actividad física, el evento se llevará a cabo el sábado 21 de marzo.

El cronograma de actividades inicia a las 8:40 de la mañana con la llegada de los participantes, de 9:00 a 9:30 será el turno del baile fitness inclusivo, en tanto de 9:40 a 10:20 de la mañana, se realizará la carrera atlética inclusiva. De 10:30 a 11:00 de la mañana se realizará un espacio para el Coffee Break.

Posteriormente de 11:15 a 12:00 horas, se efectuará una de las actividades con mayor realce, se trata del partido de exhibición de futbol, los eventos relacionados con el Día Internacional del Síndrome de Down, terminan con la exhibición de Judo Down, en un horario de 12:40 a 13:00 horas. El festejo se realizará en la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 459 96 45.

En más de la actividad de la Facultad de Cultura Física y Deporte, con el propósito de fortalecer las habilidades deportivas en contextos inclusivos, estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, llevaron a cabo una sesión de iniciación al parabádminton, dirigida a deportistas que forman parte del equipo de básquetbol sobre silla de ruedas del sistema DIF.

Durante el desarrollo de la actividad deportiva, se trabajó en el desarrollo de la coordinación óculo manual y el manejo simultáneo de la silla de ruedas, elementos fundamentales para mejorar la autonomía deportiva y la precisión en el golpeo dentro de esta disciplina adaptada. Esta serie de ejercicios favorece el aprendizaje motor y la adaptación a nuevas modalidades deportivas, promoviendo además la inclusión y la participación activa en el deporte.

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