Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología, galardonados en los Premios Princesa de Asturias 2025 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Desde el majestuoso Teatro Campoamor en Oviedo, España, se celebró la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, en una ceremonia que destacó por la presencia del talento y la cultura mexicana.

Este 24 de octubre, se llevó a cabo la Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Entre los galardonados de este año destacaron la fotógrafa Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia (MNA) de la Ciudad de México por su destacada contribución al arte y la preservación del patrimonio cultural.

Reconocimiento internacional al arte y la cultura mexicana

Durante la gala, la Fundación Princesa de Asturias celebró su 45 edición de los premios, que cada año- se otorga a aquellas personas y/o instituciones que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas científicas, técnicas, culturales, sociales y humanitarias al progreso y bienestar social-

En esta ocasión, la fotógrafa Graciela Iturbide, una de las figuras más representativas de la fotografía latinoamericana, fue distinguida en la categoría Artes 2025, reconociendo su trayectoria de más de cinco décadas, y contribución en dicha disciplina.

Durante la entrega de su galardón dijo que se consideraba una “ciudadana del mundo” como la fotografía, un arte al que le ha dedicado su vida y que,”por fortuna, no conoce fronteras […] ni tiene pasaporte, ni necesita visas, por más que algunos poderosos pretendan limitar el libre tránsito entre los países y coartar la libertad de pensar y de crear”

Por otro parte, también el director del Museo Nacional de Antropología e Historia (MNA)- uno de los recintos culturales más importantes de América Latina-, Antonio Saborit, quien se encontraba acompañado por la presidenta del patronato, Madeleine Bremond, obtuvo el Premio de la Concordia.

Lo anterior, por su reconocida labor en la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural.

México, protagonista en una ceremonia de alcance global

La ceremonia contó con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes entregaron los galardones a los premiados. La edición 2025 de los Premios Princesa de Asturias reafirma la relevancia de México en el panorama cultural internacional, al reconocer tanto la creación artística individual como el valor institucional en la protección del patrimonio histórico.

Ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

Los otros seis ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2025 fueron

Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han

Letras: Eduardo Mendoza

Ciencias Sociales: Douglas Massey

Deportes: Serena Williams

Investigación Científica y Técnica: Mary-Claire King

Cooperación Internacional: Mario Draghi

