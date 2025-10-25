Ya llegó el frente frío no. 10, checa a qué estados afectará (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. El frente frío número 10 ya está en nuestro país. ¿Cuál es el clima para hoy? Checa nuestras recomendaciones.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío llegará principalmente al norte de México, con afectaciones sobre el noreste del país; asimismo se espera un canal de baja presión con una vaguada en altura y una corriente en chorro subtropical que originarán vientos fuertes en las regiones mencionadas.

Por otra parte, en algunas regiones de Chihuahua y Coahuila se espera la formanción de tornados y torbellinos así como lluvias puntuales fuertes y vientos intensos.

Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales en Chiapas,Oaxaca y Guerrero

El canal de baja presión interaccionará con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, lo que provocarán lluvias y chubascos fuertes dispersos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero.

Finalmente, se espera que la península de Yucatán se vea afectada por la onda tropical núm. 39 que se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec y provocará precipitaciones fuertes en algunas zonas de Oaxaca y Chiapas.

En cuanto a la capital de nuestro país y el resto del Valle de México, se espera un cielo mayormente soleado con una temperatura máxima de 24°C.

