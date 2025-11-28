Godoy es la encargada del despacho de la FGR (13:02 h)

Ciudad de México, 28 de noviembre. La ex Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, tomó protesta hoy como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

️ Asunción de Cargo: Godoy Ramos asumió la titularidad por suplencia, luego de que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero solicitara licencia a su cargo.

⚖️ Compromiso: Al asumir su nueva responsabilidad, Godoy afirmó que servirá al pueblo de México “con ética, firmeza y justicia”.

Experiencia Previa: Ernestina Godoy fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde 2018 hasta inicios de 202

