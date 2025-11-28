Godoy es la encargada del despacho de la FGR (13:02 h)

2025/11/28  De Redacción ADN
0


Ciudad de México, 28 de noviembre. La ex Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, tomó protesta hoy como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

️ Asunción de Cargo: Godoy Ramos asumió la titularidad por suplencia, luego de que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero solicitara licencia a su cargo.

⚖️ Compromiso: Al asumir su nueva responsabilidad, Godoy afirmó que servirá al pueblo de México “con ética, firmeza y justicia”.

Experiencia Previa: Ernestina Godoy fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde 2018 hasta inicios de 202

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

“Claudia Sheinbaum es presidenta ilegítima porque ganó gracias a AMLO”: Claudio X. González (13:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. “Claudia Sheinbaum es presidenta ilegitima porque ganó gracias a Andrés Manuel López...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: