“Claudia Sheinbaum es presidenta ilegítima porque ganó gracias a AMLO”: Claudio X. González (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. “Claudia Sheinbaum es presidenta ilegitima porque ganó gracias a Andrés Manuel López Obrador, y al rompimiento de todas las reglas constitucionales y legales en nuestro país”, así lo declaró el empresario Claudio X. González, en entrevista con Enrique Hernández Alcázar.

En la cabina de Así las Cosas PM, el activista afirma que ha bajado estrepitosamente la popularidad de la presidenta, al contar ahora con el 41% de aprobación y el 59% de desaprobación en una encuesta internacional que utilizaba el López Obrador, para presumir su popularidad.

ESCÁNDALOS DE MORENA AFECTAN IMAGEN DE AMLO

Claudio X. González resaltó que la figura del expresidente está muy golpeada por los escándalos que han protagonizado José Ramón y “Andy” López Beltrán, hijos de AMLO; así como por los casos de huachicol fiscal, y por el grupo delictivo de ‘La Barredora’, con el que está ligado presuntamente su amigo Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado.

“Nos damos cuenta del nivel de deshonestidad del presidente López Obrador y de su familia. No recuerdo escándalos de hijos de un presidente como los de López Obrador (…) yo creo que están pensando el tema de la revocación (de mandato) adelantarlo al 2027, porque ya se pusieron nerviosos de que el ánimo ha cambiado en nuestro país, porque este Gobierno se ha estrellado con su propia corrupción, soberbia e ineptitud”, afirmó.

X. GONZÁLEZ NO SE CONSIDERA ENEMIGO DE LA 4T

El empresario ha sido catalogado por el Gobierno de la Cuarta Transformación, de ser su enemigo público número uno y “jefe máximo de la mafia del poder”, además lo han acusado de orquestar las pasadas marchas de la Generación Z en la Ciudad de México. Sin embargo, el empresario no se considera enemigo del Gobierno y recuerda que a la pasadas administraciones, las ha criticado por igual.

Asegura que mientras el Gobierno no sea responsable de resolver los problemas del país, él seguirá criticando, y ellos calumniándolo.

“Yo no me considero así. Yo tengo principios, yo tengo convicciones, soy un demócrata, soy liberal, y ellos van en contra de la democracia y la libertad (…) Yo me pronuncio de lo que veo que está mal, y ellos dentro de su maquinaria de propaganda, tienen esta lógica de denostar, de atacar a quienes disienten de ellos”, dijo.

Lo de la pasada marcha de la Generación Z, el activista acusó al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, de haber boicoteado y reventado la protesta, enviando a los encapuchados del bloque negro.

“MORENA ES LA PEOR VERSIÓN DEL PRI”

Claudio X. González señaló que Morena es la peor versión del PRI, al tener una visión de pro-Cuba, pro-Nicaragua y pro-Venezuela, al querer concentrar el poder, un gobierno autoritario y un partido hegemónico.

“Se está pareciendo esto al México en el que yo primero voté, en 1982, donde el PRI tenía el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y 32 gobernadoras (…), nos quiere llevar para allá Morena y no lo podemos permitir”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir