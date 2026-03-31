Gobiernos de México y Oaxaca, se niegan a instalar mesa de paz, asegura MULTI (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 31 de marzo. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino, denunció que los gobiernos de México y Estado de Oaxaca, se siguen negando a instalar una mesa para la pacificación en la región triqui.

Indicó que la violencia continúa en algunas comunidades de la nación triqui, y que esta empieza a invadir el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

“Nosotros hemos exigido y estamos exigiendo al gobierno del Estado y Gobierno federal, desde hace varios meses la instalación de una mesa de pacificación, sin embargo, no ha habido esa seriedad de parte del gobierno del estado y ni del gobierno federal”, indicó.

Sostuvo que como MULTI coinciden en que debe de haber paz, pero los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), con sus declaraciones falsas incitan a la violencia.

García Merino aseguró que los integrantes del MULTI no acuden a Putla, por temor a ser atacados a balazos por miembros del MULT, que bajan de sus comunidades.

“Aquí queremos aclarar que, si el MULT tiene un problema interno entre ellos, tienen que ser castigadas esas personas porque no podemos cargar con la culpa de la división que existe entre ellos. Porque cada que se da un caso, ya sea la parte de acá, por parte de las comunidades San Juan Copala o de Putla, se nos hace responsables sin fundamento”, recalcó.

Apuntó que como MULTI niegan ser los responsables del asesinato del agente de Tierra Blanca Copala, Alfredo Ramírez Díaz, ocurrido la tarde del 26 de marzo, en Putla Villa de Guerrero, en donde dos hombres más resultaron lesionados.

Aclaró que nunca se han opuesto a las instalaciones de las cámaras de seguridad sobre la carretera Santiago Juxtlahuaca-Concepción Carrizal, pero estas también tienen que ser colocadas en las comunidades adheridas al MULT, y no solo en el territorio del MULTI.

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