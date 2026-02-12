Emite Oaxaca de Juárez convocatoria para integrar la Policía Municipal (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de febrero. Con el objetivo de fortalecer una corporación cercana a la ciudadanía y consolidar una ciudad más segura, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Seguridad Vecinal, emitió la Primera Convocatoria para ingresar a la Policía Municipal.

La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres con vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina, interesados en formar parte de la Policía Municipal mediante un proceso que contempla reclutamiento, selección, formación inicial, certificación e ingreso, conforme a la normatividad vigente.

Las personas aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y presentar su documentación en las instalaciones de la Academia de Policía Municipal, donde se llevará a cabo el proceso correspondiente que incluye evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de control de confianza.

Quienes concluyan satisfactoriamente el proceso formarán parte de una corporación enfocada en la proximidad social, la prevención y la protección de la integridad y el patrimonio de las vecinas y vecinos de la capital.

La vigencia de la convocatoria es del 1 de febrero al 31 de marzo de 2026. Para mayores informes, la Secretaría de Seguridad Vecinal pone a disposición el teléfono 951 516 6878.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso con la seguridad, la profesionalización policial y la construcción de una ciudad más ordenada, limpia y segura para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir