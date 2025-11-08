Gobierno Municipal y Fiscalía General fortalecen la proximidad ciudadana con el programa “Fiscalía en tu Colonia” en Pueblo Nuevo y Central de Abasto (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la justicia y la confianza entre ciudadanía e instituciones, el presidente municipal Ray Chagoya encabezó junto al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, la jornada “Fiscalía en tu Colonia”, realizada en la Agencia de Pueblo Nuevo y en la Central de Abasto.

Durante estas actividades, vecinas y vecinos recibieron orientación jurídica, asesoría legal y atención directa de las y los servidores públicos municipales, además de acceder a diversos servicios en materia de salud, prevención del delito y participación ciudadana.

El edil capitalino destacó que este programa refleja el compromiso de trabajar en equipo con las instituciones estatales para garantizar una ciudad más segura y cercana, donde cada acción de gobierno contribuya a mejorar la vida de las familias oaxaqueñas.

“Trabajando en coordinación con la Fiscalía General, avanzamos paso a paso en la construcción de una capital más justa y con resultados reales”, señaló.

Por su parte, representantes de la FGEO reconocieron la disposición del Gobierno Municipal para fortalecer la atención comunitaria y el acceso a la justicia, subrayando que estas jornadas permiten acercar los servicios a las colonias y agencias del municipio.

Las y los asistentes coincidieron en que la presencia institucional y la atención directa generan confianza, previenen conflictos y promueven una convivencia más segura en los espacios públicos.

Con acciones conjuntas, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez y la Fiscalía General del Estado siguen construyendo una capital más segura, solidaria y con justicia para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir