Vuelca y se incendia pipa en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca (21:00 h)

2025/11/08  De Redacción ADN
0


Estado de México, 8 de noviembre. El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48.

La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos debido al accidente, registrado en el municipio de Ixtapaluca.

Unidades de emergencia laboran en el lugar, de acuerdo a lo informado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.

Además, CAPUFE señala que en dirección a la Ciudad de México, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.

Se desconoce el número de víctimas
Los reportes de los servicios de emergencia indican que varias unidades se impactaron y se incendiaron, generando grandes llamaradas.

Hasta el momento se desconoce el número de vehículos involucrados y posibles víctimas del accidente.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Gobierno Municipal y Fiscalía General fortalecen la proximidad ciudadana con el programa “Fiscalía en tu Colonia” en Pueblo Nuevo y Central de Abasto (14:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la justicia y la confianza entre ciudadanía...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: