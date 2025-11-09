Vuelca y se incendia pipa en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca (21:00 h)

Estado de México, 8 de noviembre. El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48.
La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos debido al accidente, registrado en el municipio de Ixtapaluca.
Unidades de emergencia laboran en el lugar, de acuerdo a lo informado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.
Además, CAPUFE señala que en dirección a la Ciudad de México, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.
Se desconoce el número de víctimas
Los reportes de los servicios de emergencia indican que varias unidades se impactaron y se incendiaron, generando grandes llamaradas.
Hasta el momento se desconoce el número de vehículos involucrados y posibles víctimas del accidente.
