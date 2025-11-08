Atacan a balazos vivienda de un comerciante en Juchitán (13: 45 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 8 de noviembre. Alrededor del mediodía de este sábado, una fuerte movilización policiaca se registró en la Sexta Sección de esta ciudad, luego de que sujetos desconocidos realizaran detonaciones de arma de fuego en contra de una vivienda particular.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 12:15 horas en la calle 2 de Noviembre esquina con Ignacio Zaragoza, donde elementos de la Policía Municipal localizaron casquillos percutidos y un portón con varios orificios producidos por los disparos.

De acuerdo con vecinos del lugar, el domicilio pertenece a un comerciante dedicado a la venta y distribución de quesillo, quien afortunadamente no se encontraba en el sitio al momento de la agresión.

Las autoridades acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este nuevo hecho violento en Juchitán.

