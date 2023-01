Gobierno de Oaxaca presume que vacuna cubana Abdala es eficaz y la sigue administrando (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de enero. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que al corte de la semana epidemiológica número uno del 2023, se notificaron 790 casos nuevos del virus SARS-CoV-2, así como tres defunciones.

La dependencia precisó que, durante la actual sexta ola, de la semana epidemiológica 49, -del 04 de diciembre 2022-, a la semana uno de este año, -07 de enero de 2023-, se reportó un global de dos mil 339 casos positivos acumulados y un total de 13 defunciones.

De acuerdo al nivel nacional, Oaxaca se ubica en el lugar número 19, según la tasa de casos activos y por debajo de la media nacional. Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabilizó 570 casos activos, Istmo 273, Tuxtepec 141, Costa 87, Mixteca 15 y Sierra 10.

Ante este panorama, la institución hace un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención: el uso correcto del cubrebocas, especialmente en espacios cerrados; lavado de manos con agua y jabón de manera constante; priorizar los lugares con ventilación; y practicar la etiqueta respiratoria al toser o estornudar.

Aunado a ello, exhorta a las personas mayores de 18 años para acudir a los puntos de vacunación habilitados en las seis Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, y recibir la primera dosis o completar el esquema con el inmunológico Abdala, como medida de protección contra el virus SARS-CoV-2.

La eficacia de la vacuna Abdala es del 92.28% contra la enfermedad sintomática por COVID-19; 98.1% en la prevención de la enfermedad sistémica severa; y el 94.1% en prevención de mortalidad; es necesario que la población acuda a protegerse contra el virus, ya que así se podrá detener el incremento de casos en la sexta ola.

No la aprueban

El médico internista e infectólogo, Francisco Moreno, publicó en Twitter las razones por las que no recomienda dicha vacuna, entre los motivos está la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por congruencia, no me la aplicaría yo, y tampoco a mi familia. Una vacuna que no está aprobada por la @opsoms no tiene el sustento científico para recomendarla”, dijo el especialista.

