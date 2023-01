VIDEO: Acusa Ricardo Mejía de “guerra sucia” a Riquelme y Moreira, pero no define si dejará la Subsecretaría de Seguridad (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de enero. El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, publicó un video donde acusa al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de operar guerra sucia en su contra, pero el funcionario federal no definió si dejará la 4T y se registrará como candidato a la gubernatura de este estado.

“Han venido circulando una serie de fake news, de mentiras por parte de Moreira, Riquelme y de algunos alcahuetes que se prestan a este tipo de manejos ruines”, dijo a través de su cuenta de Twitter (@RicardoMeb).

Ante esto, el funcionario pidió no hacer caso a los “gritos desesperados del moreirato corrupto que no quiere que participemos en la vida política de Coahuila“, pero no aclaró si abandonará el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, luego de que versiones periodísticas indicaran que el subsecretario de Seguridad podría registrarse a la gubernatura de Coahuila con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) al perder las encuestas de Morena.

Al respecto, el Presidente señaló que Mejía dejaría de trabajar en el Gobierno, pero continuaría al frente de la sección Cero Impunidad en caso de que busque la candidatura por otro partido que no es Morena.

24 Horas —————————————–

