Yasmín Esquivel: UNAM SÍ tiene normas para invalidar títulos de alumnos que plagiaron tesis (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de enero. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se contradice al momento de establecer las consecuencias que puede enfrentar un alumno en caso de haber cometido plagio.

Dentro de su publicación Plagio y Ética, la máxima casa de estudios retoma un documento en el que la Oficina de la Abogacía General de la Universidad propone castigos para los alumnos que no acrediten haber realizado su trabajo.

“Para los egresados de la UNAM que presentan obras ajenas como tesis para su examen profesional, además del procedimiento establecido, se aplicará la nulidad del examen sustentado y la revocación del título profesional”, señala el documento.

Sin embargo, dentro de Plagio y Ética, la UNAM también señala que la oficina de la abogacía estableció en 2013 que estos castigos pueden ameritar faltas graves, aunque únicamente habla del profesorado.

“El plagio da lugar al procedimiento ante el Tribunal universitario, ya sea por la revisión de una decisión del consejo técnico respectivo o por una remisión de las autoridades capaces de hacerlo. De cualquier manera, el plagio se equipara a un incumplimiento de las obligaciones universitarias, incluso incumplimiento grave”, sostuvo la Universidad.

UNAM se vio ‘muy legalista’

Aquí también detalla que “es conveniente decir que el criterio de interpretación de la oficina de la abogada general incluye solamente a personal académico y, por tanto, deja un vacío normativo respecto del plagio cometido por alumnos”.

Al respecto, Francisco Burgoa, experto en derecho constitucional, explicó a El Financiero que la UNAM se vio muy “legalista” con su decisión, ya que fue emitida al asegurar que no se encontraron bases para hacerlo.

Sin embargo, sostuvo que la universidad pudo haber utilizado esa nota informativa como base para retirarle el título a la ministra.

El miércoles, la UNAM subrayó que el título de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser anulado, esto a pesar de que se comprobó que cometió un plagio en su tesis de licenciatura.

“La normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, apuntó.

La institución dijo que remitirá la investigación y conclusiones sobre la tesis de la ministra Esquivel a la Secretaría de Educación Pública “para los fines a que haya lugar”.

La decisión fue criticada este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al rector Enrique Graue de “lavarse las manos” sobre el problema.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó.

