Gestión permanente y coordinación con el Estado y la Federación impulsan obras estratégicas en Oaxaca de Juárez (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero . En conferencia de prensa, el presidente municipal Ray Chagoya informó sobre las gestiones y acciones que su administración impulsa ante instancias estatales y federales para concretar obras estratégicas y garantizar el desarrollo ordenado de la capital oaxaqueña.

Entre los temas destacados, Ray Chagoya anunció que se realizó una validación técnica del puente de Viguera ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, con el objetivo de asegurar que el proyecto cumpla con los estudios de suelo, dimensiones y especificaciones necesarias. Subrayó que el municipio hará todo conforme a la normatividad para que esta obra se ejecute con responsabilidad, seguridad y visión de largo plazo.

En materia de infraestructura comunitaria, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para continuar con la remodelación del Mercado de Pan y de comedores de la Central de Abasto.

Asimismo, como parte de su agenda institucional, visitó la Secretaría de Cultura para dar seguimiento a proyectos que fortalezcan el desarrollo cultural de la capital.

El edil de la capital reiteró que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no detendrá las gestiones ante la Federación, y reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer posibles iniciativas que impulsen el bienestar en la capital. “Cuando hay coordinación, los resultados llegan a territorio. Nuestro compromiso es lograr las mejores alianzas y beneficios para nuestras vecinas y vecinos”, expresó.

En otro tema, hizo un llamado a las y los propietarios de establecimientos a regularizar sus terrazas, recordando que ya existe un reglamento que establece lineamientos claros para que estos espacios operen de manera ordenada y segura. Reiteró que el gobierno municipal mantiene puertas abiertas para acompañar estos procesos.

Durante la conferencia, realizada en la Galería Arte de Oaxaca, espacio emblemático con más de cuatro décadas de promoción artística, el edil agradeció la hospitalidad del recinto y destacó la importancia de vincular la acción pública con la riqueza cultural de la ciudad.

Aseguró que la Ley de Ingresos 2026 no contempla aumentos de impuestos ni nuevos cobros. “No hay incremento de impuestos. Estamos aquí para cuidar la economía de las familias”, afirmó.

Finalmente, informó sobre la implementación de estímulos fiscales, como la reducción de multas y recargos en traslados de dominio, con el propósito de facilitar la regularización patrimonial y respaldar a las familias oaxaqueñas.

