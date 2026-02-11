Una extranjera de la tercera edad fallece al ser arrollada por una pipa en el Centro Histórico (14:01 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Una persona extranjera del sexo femenino perdió la vida luego de ser arrollada por una pipa en calles del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Los hechos se dieron en la esquina que forman las calles de Hidalgo y Fiallo donde la desafortunada mujer de origen estadunidense identificada como Carol I., originaria de Washington, fue alcanzada por la pesada unidad de motor.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos del grupo EMAC la adulta mayor perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.

Testigos se quejaron de la falta de una ambulancia que auxiliara y trasladara a la víctima a un hospital para su atención médica, a pesar de que se hicieron las llamadas al 911 nunca hicieron presencia.

El conductor de la pipa color blanco con rojo, conducida por Jonathan B.M., de 26 años de edad, fue asegurado por elementos de la Policía Vial Estatal para ser presentado ante las autoridades correspondientes, quien determinará su situación legal.

Oaxaca es reconocida a nivel mundial por ser un lugar preferido del turismo internacional, no hubo auxilio por parte de las autoridades y desafortunamente, la mujer murió sin ayuda, allí tirada en medio de la calle.

Mientras en el Congreso de Oaxaca, la secretaria de Turismo Saymi Pineda presumía cifras alegres, como incremento de visitantes a la entidad. “La titular de la Sectur estatal compareció ante la Comisión Permanente de Turismo del Congreso del Estado, donde destacó una afluencia turística de más de 6 millones de personas”.