Comisión del Senado aprueba que marinos de EU ingresen a México: ‘Tendremos mejor seguridad’ (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. La Comisión de Marina del Senado aprobó este miércoles 11 de febrero el dictamen que autoriza el ingreso de 19 marinos de Estados Unidos a territorio mexicano, como parte de acciones de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Durante la reunión de la Comisión, el dictamen fue avalado con 16 votos a favor y 0 en contra, lo que refleja un respaldo unánime por parte de los integrantes del Senado.

Legisladores señalaron que la medida fortalecerá la coordinación entre ambos países y contribuirá a mejorar las estrategias de seguridad. “Tendremos una mejor seguridad”, destacaron durante la sesión, al subrayar la importancia de la colaboración internacional.

El dictamen será turnado al Pleno del Senado para su discusión y eventual votación.

Sheinbaum envía al Senado solicitud para que marinos de EU entren a México

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la solicitud para la autorización del ingreso de 19 marinos de los Estados Unidos para adiestramiento, a bordo de la aeronave Hércules C-130, el 15 de febrero en Campeche.

A través de un oficio enviado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, requiere el aval de la Cámara Alta para permitir el arribo de este grupo de elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de los Estados Unidos de América.

Los 19 marinos permanecerán del 15 de febrero al 16 de abril, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en la exhacienda San Luis Carpizo, Campeche.

¿Qué harán los marinos de EU en México?

Los instructores estadunidenses traerán armamento y equipamiento militar a bordo del avión de la Fuerza Aérea estadounidense y aterrizarán el 15 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Campeche, Ingeniero Alberto Acuña Ongay.

“El evento tiene como objetivo comprobar y fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y de los Navy SEAL’s de los Estados Unidos de América”, dice el documento.

El oficio indica que el 29 de enero, el Gobierno de Estados Unidos extendió una invitación para que elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina participen en el evento emergente denominado ‘Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales’.

Además, precisa que la aeronave Hércules C-130 regresaría a Estados Unidos en la misma fecha y posteriormente aterrizaría nuevamente en el citado aeropuerto el 16 de abril para retornar al personal y su equipo a EU.

