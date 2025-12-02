GERTZ MANERO ¡otro desplante dictatorial!: Alfredo Brena (18:05 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 1 diciembre. Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República (FGR), y se fue de embajador de México en Alemania, en un trís, como alguien que se cambia de camisa. Así funciona la dictadura. Distrae la atención y halla un pretexto para dar carpetazo a la justicia.

Hay embajadas de primera, de segunda, de tercera, y de castigo. Bueno, pues a Gertz lo mandaron a una de primera, como debe ser, para alguien que ha prestado inmejorables servicios, y más aún; lo mandaron al país de sus ancestros, ¿qué más se puede pedir?

Pero esto no fue de gratis, cumplió cabalmente las instrucciones de López Obrador durante todo el sexenio pasado, y un año más con la presidente Claudia, con todo lo que pasó por sus manos. Intachable hoja de servicios, al servicio de la dictadura.

Como Fiscal de la República, jamás persiguió al Crimen Organizado (CO). Todos los asuntos de los Narcos, hoy llamado CO, siempre fueron destapados primeramente por USA, e inmediatamente metidos a la congeladora. Innegablemente un fabuloso colaborador de la narco dictadura.

Uno de sus grandes ridículos, fue la captura del Mayo Zambada, donde el gobierno mexicano le pidió reiteradamente, sin ninguna respuesta, a USA, que les informaran cómo lo habían capturado, y cómo se lo habían llevado a Estados Unidos.

Aunque en eso de las capturas de los gringos, Gertz tiene su propia experiencia. Siendo secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Vicente Fox, Gertz Manero fue detenido por la DEA y la ATF al aterrizar en Nueva York, en un avión del gobierno mexicano, portando pasaporte falso y 50 mil dólares en efectivo.

Así que cuando le tocó “juzgar” al General Cienfuegos, que había sido detenido por la DEA en Los Ángeles, California, en el 2020, acusado de lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Y posteriormente deportado a México, con la condición de que fuera juzgado por las autoridades mexicanas, a Gertz no le costó ningún trabajo, cumplir con las órdenes de López Obrador y exonerarlo, en cuestión de un mes.

La captura del líder de la Barredora, Hernán Bermúdez, que por cierto, nunca la pudo hacer la PGR, fue efectuada por las autoridades paraguayas. Pero el traslado de Hernán Bermúdez de Paraguay a México, fue toda un misterio, el cual también se lo lleva Gertz a Alemania.

El avión de la FGR, despegó el miércoles 17 de septiembre del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay. Sin embargo, hizo una escala de más de 12 horas, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia. Cuestión que nunca tuvo una respuesta adecuada.

El jueves 18, la aeronave de la fiscalía retomó su ruta y arribó a México a las 11:25 horas, pero llegó a Tapachula, Chiapas. Esto avivó nuevamente especulaciones, ya que su destino original era el aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Y finalmente A las 17:35 horas del jueves 18 de septiembre, el avión de la FGR despegó con destino a Toluca, para después trasladarlo al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.

Ahora, el buen Gertz Manero, se lleva a Alemania, el secreto de todas estas escalas innecesarias desde cualquier punto de vista legal. Trabajo bien hecho, no admite reclamación. El caso de La Barredora, está congelado. La narco dictadura está servida.

Y del fraude monumental del Huachicol Fiscal, mejor ni hablamos. Gertz fue un excelente colaborador de la narco dictadura. El Huachicol Fiscal también está congelado. Aunque en las Mañaneras diga la presidente, que se está investigando.

Finalmente, tenemos que reconocer, que Gertz desde la FGR, cumplió cabalmente su labor de policía político, acalambrando, con sendas presiones, a los periodistas Alfredo Jalife y Ma. Amparo Casar. A Jalife por sus opiniones en radio y a Ma. Amparo por su libro.

Ahora bien, tenemos al relevo de Gertz en la FGR, a Ernestina Godoy. Quien para empezar, plagió la tesis de licenciatura con la que se recibió, como lo demostró el escritor Guillermo Sheridan. Tristemente la UNAM, como en el caso de Yasmín Esquivel, se dejó caer, y no les invalidó el título de licenciatura.

Como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, los números de Ernestina Godoy son desastrosos, pero su lealtad a la 4T es incuestionable, y eso es lo importante.

La presidente Claudia ha designado a un fiscal, tan corrupto como el anterior, pero, igualmente dúctil para la narco dictadura.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

01 dic 2025

