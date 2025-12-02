Hallan con vida a agentes de la SSPC secuestrados por criminales en Zapopan, Jalisco (18:00 h)

Jalisco, 1 de diciembre. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron secuestrados en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de Noviembre fueron hallados en buen estado de salud, informó Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, Harfuch confirmó la información que horas antes había revelado la presidenta Claudia Sheinbaum antes de finalizar la conferencia mañanera.

“Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud”, informó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El martes 25 de noviembre, dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes realizaban labores de inteligencia e investigación para la desarticulación de células criminales en la entidad fueron reportados en calidad de no localizados.

Los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y sus compañeros perdieron comunicación con ellos. El auto en el que viajaban fue localizado abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

