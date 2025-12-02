Con juguetes, se suma Coordinación de Comunicación Social a la campaña Abrigando Corazones 2025 (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. A fin de contribuir a la alegría de la niñez que habita en las zonas más alejadas a la capital, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca se sumó con donativos de juguetes a la campaña Abrigando Corazones 2025.

En respuesta a esta iniciativa impulsada por la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca), Irma Bolaños Quijano; la coordinadora de Comunicación Social, Elizabeth Álvarez Acosta destacó la tarea que realiza este organismo estatal para salvaguardar el acceso de la niñez y adolescencia a sus derechos, entre ellos, a jugar.

“Este es un granito de arena porque la labor que realiza día con día el DIF Estatal es fundamental para llevar a las y los niños de las ocho regiones, un poquito del amor y del cariño en un juguete, en estas fechas”, dijo.

En su oportunidad, la directora general del DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco agradeció la aportación de las y los trabajadores del Gobierno del Estado, que llevarán felicidad y alegría a la niñez oaxaqueña.

“Sabemos que contamos con ustedes y el compromiso que tienen con las y los oaxaqueños”, dijo.

Abrigando Corazones 2025 es una iniciativa que se realiza por cuarta ocasión para reunir cobijas y juguetes nuevos, sin contenido bélico y que no requiera baterías; para entregar a niñas y niños de todo el estado.

Quienes deseen sumarse a esta campaña que estará vigente hasta el 15 de diciembre del presente año, pueden llevar su donativo al centro de recolección habilitado en las oficinas centrales del organismo estatal, ubicadas en la calle Vicente Guerrero número 114, colonia Miguel Alemán Valdés, de la capital oaxaqueña, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

