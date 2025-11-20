Generación Z cambió la ruta de la marcha del 20 de noviembre; será en CU (22:21 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. Por medio de redes sociales y plataformas digitales comenzó a circular una nueva convocatoria de una movilización de la Generación Z para este 20 de noviembre la cual ahora se realizara en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto luego de que se decidiera cambiar el recorrido original que era del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino.

De acuerdo con la invitación para la movilización difundida a través de la plataforma Discord, se tiene previsto que la marcha salga del mural que se encuentra en la Biblioteca Central a las 10 de la mañana y culmine a las 11 en la Torre de Rectoría.

