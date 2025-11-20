Murió Alfredo Elías Ayub, ex director de CFE (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, falleció este miércoles a los 75 años de edad, informó el periódico Reforma.

El hermano de Arturo Elías Ayub nació en la Ciudad de México en 1950, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac y cursó una maestría en Administración de Empresas en Harvard, formación que marcaría su estilo de gestión: técnico, meticuloso y orientado a resultados.

Su carrera pública comenzó en áreas sociales y de infraestructura, pero alcanzó su mayor relevancia cuando asumió cargos estratégicos en la Secretaría de Energía. En 1999 fue nombrado director general de la CFE, puesto que ocupó durante más de una década, periodo en el que encabezó uno de los esfuerzos de expansión eléctrica.

