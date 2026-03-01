Garantiza Salomón Jara acceso al agua en agencias de Oaxaca de Juárez (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz entregó 1 mil 300 tinacos al mismo número de familias de diversas agencias de la Zona Metropolitana.

Durante el acto protocolario de entrega, el Mandatario estatal afirmó que “sin pagar un solo peso, a nadie le faltará agua, sin importar cuántas pipas se necesiten, se abastecerá al pueblo este líquido durante todo el periodo de estiaje”.

Para dar una atención más profunda a este tema, adelantó que se intervendrán zonas sectoriales a través de la rehabilitación del sistema de agua, tuberías, conexiones y cárcamos, por lo que se prevé próximamente comenzar trabajos en el sectorial de San Juan Chapultepec.

Como parte del programa Agua para Todas y Todos, estrategia integral para enfrentar la temporada de estiaje y hacer efectivo el derecho humano al agua, se entregaron tinacos a 450 familias de Trinidad de Viguera, 450 de Pueblo Nuevo y 400 de Santa Rosa Panzacola.

Este programa, también incluye acciones estratégicas como: hidrantes, pozos nuevos, reparación de fugas, limpieza de drenaje, entre otras.

