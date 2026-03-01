Excandidatos presidenciales del PRI y PAN se pronuncian contra desaparición de PREP (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. El excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida y el exdirigente nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, así como el panista, Diego Fernández de Cevallos y Jorge Alcocer Villanueva se pronunciaron en contra de la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la sobrerrepresentación en el Congreso y pidieron abrir el diálogo para analizar la reforma electoral que enviará este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

A través de un pronunciamiento público, los políticos hicieron un llamado al gobierno, “a los legisladores y partidos políticos para abrir cauces al diálogo y la construcción de acuerdos. Es necesario escuchar todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”, refirieron.

En el documento reconocieron que la democracia requiere cambios que la fortalezcan, entre ellos los que aseguren elecciones libres y justas, con resultados apegados a la voluntad popular.

“Lo que los mexicanos y mexicanas queremos es mejorar nuestra democracia, no distorsionarla ni abaratarla. México necesita una democracia de calidad, con autoridades electorales autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales”.

En este contexto, consideraron necesario preservar y fortalecer la calidad del sistema electoral, por lo cual, señalaron que debe mantenerse la profesionalización del personal en el INE y los OPLES, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Eliminarlos nos regresaría a 1988. Las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popular. Sin embargo, en 2024 la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación que con el 54% de los votos le otorgó el 73% del total de diputados. Eso no debe volver a ocurrir”, advirtieron.

Por ello, se pronunciaron por mejorar la representación popular y la representatividad de todas las fuerzas políticas, para que los votos se reflejen de mejor forma en el número de curules o escaños que corresponden a cada partido o coalición electoral. “Proponemos eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8%, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”.

Coincidieron en suprimir los 32 senadores de lista nacional. “Sin embargo, para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado, proponemos que existan 96 senadores, electos mediante el sistema de 32 listas, con 3 escaños por entidad federativa, usando el

método de asignación de proporcionalidad directa”.

También coincidieron con la reducción del financiamiento de partidos políticos, “que ha llegado a montos que ofenden a la sociedad. Esa reducción debe lograrse sin afectar la equidad en la competencia electoral”.

En paralelo, señalaron, se requiere asegurar que los programas sociales no sean usados en beneficio de cualquier partido político. “El tiempo de Estado que se utiliza durante los procesos electorales debe permanecer sin cambio. Lo que se requiere modificar es la forma de usarlo, para tener menos spots, más información y debates”, señalaron.