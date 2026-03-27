Garantiza Gobierno de Oaxaca atención a la salud ante saneamiento del sitio de residuos sólidos en Bajos de Chila (19:15 h)

2026/03/26  De Redacción ADN
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San Pedro Mixtepec, Oax. 26 de marzo. El Gobierno del Estado a través de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), garantiza el otorgamiento de atención a habitantes de la comunidad de Bajos de Chila, municipio San Pedro Mixtepec, ante el inicio del cierre y saneamiento del sitio de disposición final de residuos sólidos.

Durante estas acciones que encabezó el Gobernador Salomón Jara Cruz, el titular de SSO, Efrén Emmanuel Jarquín González enunció que en una primera etapa, se realizaron acciones en materia de salud, así como se ha priorizado el abasto de medicamentos de las unidades médicas.

Con el propósito de realizar un diagnóstico de las enfermedades que prevalecen, la atención se enfocó en 606 familias de los barrios: El Mirador, La Soledad, Arriba y Abajo, Las Flores y Centro, mediante 110 consultas médicas, 155 mastografías, 10 espirometrías, y la referencia de dos personas al Hospital General de Puerto Escondido. Esto permitió conocer que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son los principales padecimientos entre la población.

Asimismo, se aplicaron 189 dosis de vacunas de Tétanos y Difteria (TD), Sarampión y Rubéola (SR), Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP), Rotavirus y Neumococo. Además, está vigente la jornada de espirometrías y activo el puesto de vacunación en la localidad.

En una segunda etapa, se mantendrá vigilancia sanitaria a través de las brigadas de atención para la prevención de enfermedades.

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