Nepotismo en el Senado: papi Yunes y su hijo ausente: Salvador García Soto (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. En contra del discurso y la reforma antinepotista de Morena y de la presidenta Sheinbaum, en el Senado de la República y en un hecho inédito, padre e hijo comparten un escaño y se lo pasan cada que conviene a sus intereses y a los de la bancada morenista, como si se tratara de ropa interior. Miguel Ángel Yunes Márquez, senador titular que llegó a ese cargo por el PAN pero que brincó a Morena para darles el voto decisivo a favor de la cuestionada Reforma Judicial, comparte la senaduría con su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien va y viene de la posición senatorial cada vez que su hijo decide ausentarse por motivos políticos o personales.

Y aunque no hay ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Senado de la República una prohibición expresa de que dos familiares directos por consanguineidad ocupen un escaño senatorial como titular y suplente, la realidad es que nunca en la historia de la llamada Cámara Alta se había visto a un hijo y un padre compartir una senaduría, y esto ocurre auspiciado y tolerado por la mayoría de Morena desde que el excoordinador morenista, Adán Augusto López, pactó con los Yunes para darles protección y eliminarles expedientes judiciales, a cambio de su voto para la mencionada Reforma Judicial de septiembre de 2024.

Ayer mismo en medio de la tensa discusión sobre el Plan B electoral de la Presidenta, y como ha ocurrido ya en varias ocasiones, se informó de la extraña “licencia temporal” de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador titular, que se ausentará “por varios días” de su encargo, por lo que su padre, Yunes Linares, asumió ayer la titularidad de la senaduría para ser él quien vote por la cuestionada reforma electoral y no tenga que hacerlo su hijo.

El cálculo de los Yunes parece ser evitar que Yunes Márquez no tenga que votar por reformas como el Plan B que han resultado polémicas ni tampoco que su ausencia influya en la votación, así que su papá entra al rescate bajo la lógica de que si hay un costo político por ciertas votaciones o ausencias, no lo tenga que pagar su hijo, a quien el patriarca cuida en su futuro político, porque los Yunes no quitan el dedo del renglón de que su junior se postule para la gubernatura de Veracruz en 2030.

La ausencia del senador Yunes Márquez, que se suma a otra que acababa de pedir la semana pasada para irse a París a una reunión interparlamentaria, no es la única que se presentó justo cuando está por votarse el Plan B. La senadora del PT, Yeidckol Polenvsky, ex dirigente nacional de Morena, también presentó una licencia temporal por varios días, con lo que claramente aceptó ausentarse para favorecer numéricamente a la mayoría calificada que no tiene el oficialismo para aprobar dicha reforma.

Y es que a Morena le faltan exactamente 6 votos para alcanzar dicha mayoría calificada, en caso de que asistieran a la sesión donde se vote el Plan B los 128 senadores. De ahí que las “ausencias” de algunos senadores por licencias temporales reducen automáticamente el número mágico para la mayoría calificada, pues entre menos senadores asistan, a Morena le alcanzaría con 3 o 4 ausencias para que sus 80 votos que hoy tiene seguros (67 de senadores morenistas y 13 del PVEM, porque el senador verde Luis Armando Melgar ya anunció su voto en contra) le alcancen para aprobar la reforma constitucional.

Ayer por la noche se perfilaba la votación a favor de sólo una parte del Plan B, el relativo al artículo 115 que establece el número de regidores que podrá tener cada municipio del país, y el tope presupuestal a los Congresos de los estados que no podrá ser mayor al 0.7% del presupuesto de la entidad federativa, además de la reducción de sueldos a los consejeros del INE y la eliminación de bonos y seguros de gastos médicos. Lo que se refiere a la Revocación de Mandato, su cambio de fecha para hacerlo concurrente con las elecciones federales de 2027 y la posibilidad de que la Presidenta hable del tema y pueda hacer campaña que claramente beneficiará a su partido, se acordó reservarlo para que cada fracción de los aliados, en este caso el PT, lo votara como decidiera.

Así que, si no sucede otra cosa hasta el cierre de esta columna, entre nepotismos, licencias y otras mañas, la bancada oficialista se aprestaba a votar y a aprobar el cuestionado Plan B presidencial; la apuesta de Morena -que tuvo que llamar de nuevo al cesado Adán Augusto López, a quien se vio operando de nuevo con la oposición y los aliados- era convencer a un par de senadores de la oposición para que se ausentaran o votaran a favor, en cualquier caso, pues sumados a otros morenistas que se ausenten, podrían ayudar a que la reforma constitucional para modificar los tiempos y condiciones de la consulta de Revocación, alcanzara, aunque fuera arañando, la mayoría calificada.

Veremos cómo termina esta discusión y de qué trucos, trampas y cooptaciones se vale ahora Morena y sus bancadas para intentar sacar completo el Plan B, como las que anoche ya denunciaba el dirigente del PRI, Alito Moreno, quien aseguró que los operadores del oficialismo andaban “ofreciendo cañonazos y otras cosas” a cambio de votos de los senadores de oposición.

Porque es un hecho que si el plan presidencial fracasa y no alcanzan mayoría, habrá varios damnificados políticos del que sería el segundo fracaso de la Presidenta en su necedad de aparecer a como de lugar en las campañas federales del 2027. ¿Qué de plano la Presidenta no confía en la fuerza de su partido o será que sus encuestas internas les están pintando un panorama difícil para lograr la mayoría en el Congreso y ganar las gubernaturas en disputa?

NOTAS INDISCRETAS…

Y hablando de preocupaciones de los morenistas, Michoacán es sin duda uno de los estados en el que el partido oficialista peligra en la continuidad del gobierno estatal. El desgaste del actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, sumado a la situación crítica de la violencia narca en tierras michoacanas, particularmente el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, abren la puerta a una posible alternancia en la persona de la actual alcaldesa uruapense y viuda de Manzo, Grecia Quiroz. Y es que justamente ayer que Grecia fue invitada al Senado y se apareció por el recinto legislativo, los morenistas se pusieron muy nerviosos al grado de que comenzaron a gritarle a la alcaldesa michoacana el nombre de su compañero de bancada, Raúl Morón, que es uno de los aspirantes fuertes a la candidatura morenista. “Moron, Morón” gritaban los morenos al paso de Grecia Quiroz. Bien dicen que el miedo no anda en burro, pero sí en porras…Lo que no pudo hacer el gobierno federal, con todo y sus secretarías, procuradurías ambientales y comisiones, lo hicieron ayer grupos de ambientalistas como el Centro de Derecho Ambiental, Carto Crítica y Conexiones Climáticas, quienes analizando imágenes satelitales determinaron que el derrame de petróleo que hoy contamina 650 kilómetros de litorales y los sistemas arrecifales del Golfo de México, habría ocurrido entre el 6 y 10 de febrero pasado en una zona cercana a la Plataforma Abkatún, frente a las costas de Campeche. Según el análisis de esos grupos, el derrame fue conocido por las autoridades de Pemex y federales desde fechas tempranas y hubo maniobras de contención que fueron insuficientes e inadecuadas para contener el derrame de hidrocarburos que continuó esparciéndose hasta llegar a la costa y contaminar arrecifes, ríos y tierras de cultivo. La mancha que se ve en las imágenes de febrero del satélite era de aceite o crudo y al principio se veía pequeña pero comenzó a crecer el 11 de febrero y para el día 13 de ese mes ya era totalmente visible y se observa a unos cinco barcos tratando de hacer la contención del hidrocarburo. “El 14 de febrero, la mancha alcanzaba aproximadamente 50 kilómetros cuadrados, equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México”, dijeron en un comunicado en el que también se precisa que el derrame siguió ocurriendo hasta el 17 de febrero, y luego comenzó a dispersarse gracias a las corrientes marinas y a las condiciones meteorológicas que favorecieron su llegada en forma gradual pero sostenida a las costas de Tabasco y Veracruz. Qué diferencia de lo que dijo la irresponsable y victimista gobernadora Rocío Nahle, que hablaba de una “chapopotera natural en el mar”, o lo que dijo la presidenta Sheinbaum que hablaba de un barco, que dijo tenía contrato del gobierno de Peña Nieto, pero nunca dio ni un solo dato cierto y confirmado. Lo bueno es que tenemos en la Presidencia a una doctora en Ingeniería Ambiental. Lástima que eso no le alcanzó para detener esta tragedia ecológica. Al que se le hizo bolas el engrudo es a Gilberto Bátiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que a escasos 5 meses de que arranque el proceso electoral federal el próximo mes de septiembre, Bátiz no ha sabido cohesionar al Tribunal ni mostrar un liderazgo legítimo y en vez de hacer alianzas se ha dedicado a ahondar las diferencias entre los magistrados y a ignorar a varios de ellos a los que ha menospreciado y hecho a un lado. Eso provocó que hace unos días la triada que tuvo el control del Tribunal en los últimos meses decidiera reunirse en un desayuno que hicieron público con una foto difundida en redes sociales en donde la expresidenta Mónica Soto, el experimentado Felipe Fuentes y el mediático Felipe de la Mata, se dejaron ver juntos para mandarle un mensaje claro y directo a Gilberto Bátiz: por muy presidente que sea, si no sabe legitimar su liderazgo y trabajar colegiadamente, su presidencia puede ser efímera. Y es que una foto similar en diciembre de 2023 fue el aviso con el que ese trío de magistrados mostraron su inconformidad con el ejercicio de la presidencia del magistrado Reyes Mondragón, al que al final terminaron pidiéndole su renuncia y lo obligaron a dejar el cargo en aquel año. Así es que si el magistrado Bátiz no entiende el mensaje y se pone las pilas para negociar y tejer fino con sus compañeros del colegiado, será uno más de los presidentes efímeros del Tribunal Electoral y terminará siendo desconocido por sus compañeros. El aviso ya se lo mandaron ¿lo entenderá Bátiz?…Se batieron los dados. Escalera.

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