Fuerte incendio de pastizales en el cerro de Monte Albán, brigadas de Coesfo atiende (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Un fuerte incendio se registra en estos momentos en uno de los cerros cercano a la zona arqueológica de Monte Albán.

Las llamas se pueden observar desde varios kilómetros que avanzan hacia la parte alta del cerro en la parte alta de San Juanito del lado de Santa Cruz Xoxocotlán.

El gobernador Salomón Jara Cruz informó que instruyó a la Comisión Estatal Forestal Oaxaca para atender de manera inmediata este incidente.

Señaló que las brigadas de Santa Cruz Xoxocotlán ya se encuentran combatiéndolo y está en camino la brigada de San Isidro Huayápam.

Testigos han circulado imágenes del incendio mismas que se pueden observar que es una gran parte de pastizales que ha consumido el fuego.

