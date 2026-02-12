¿Por qué no vacunan contra el sarampión a mayores de 50 años? (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Desde finales de enero inició una campaña de vacunación masiva en México contra el sarampión ante el incremento de casos que se han registrado en el país, principalmente en Jalisco, pero la medida excluye a las personas mayores de 50 años, lo que ha generado dudas sobre si existe algún riesgo a la salud para los adultos de este rango de edad que decidan vacunarse.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han aclarado que esta exclusión no responde a un peligro asociado con la vacuna, sino a criterios epidemiológicos. En la mayoría de los casos, quienes superan los 50 años ya cuentan con inmunidad natural adquirida durante la infancia, cuando el virus circulaba de forma amplia en el país.

De acuerdo con un informe publicado en Gaceta UNAM, antes de la implementación de los programas de vacunación universal el sarampión era una enfermedad común en la niñez, por lo que una proporción significativa de la población nacida antes de la década de 1970 estuvo expuesta al virus y desarrolló defensas contra este.

“Las personas de más de 50 años no requieren la vacuna porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y, por lo tanto, están inmunizados contra él”, explicó Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM.

¿Por qué se desató una ola de sarampión?

Esta inmunidad natural suele ser duradera, por lo que el gobierno de México ha centrado sus esfuerzos en vacunar a personas menores de 49 años que no han recibido ninguna dosis o tienen su esquema de vacunación incompleto, debido a que son más propensos a los contagios de sarampión.

El repunte de casos no solo se ha observado en México, sino también en países como Estados Unidos, Canadá y España. Sin embargo, el aumento de contagios no está relacionado con la población mayor de 50 años, sino con la disminución de la vacunación en generaciones más jóvenes. Cabe resaltar que, para evitar la transmisión de un virus tan contagioso como el sarampión, se requiere una cobertura mínima del 95 por ciento.

“Fundamentalmente se debe a que la vacunación no ha sido suficiente para mantener una cobertura del 95 %, que es la requerida para acortar la transmisión de un virus tan contagioso como el del sarampión”, señaló Ponce de León.

Los especialistas atribuyen el resurgimiento del virus tanto a los movimientos antivacunas como a la disminución en la cobertura durante la pandemia, debido a que durante la emergencia sanitaria se registraron dificultades en la producción, distribución y aplicación de las dosis contra el sarampión.

Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, subrayó que las vacunas siguen siendo la principal barrera para frenar el avance del sarampión en México y resaltó la importancia de recibir al menos dos dosis para reducir el riesgo de infección.

