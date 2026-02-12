Atiende Coesfo incendio de pastizales en Santa Cruz Xoxocotlán (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. La Comisión Estatal Forestal Oaxaca (Coesfo) atiende de manera inmediata un incendio de pastizales registrado en el cerro de Santa Anita, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Para su combate, participan las brigadas de Santa Cruz Xoxocotlán y San Isidro Huayápam, con el fin de reforzar las acciones de control y liquidación para proteger la zona y garantizar la seguridad de la población.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO) acuden en apoyo para la sofocación del incendio.

Hasta el momento no existe patrimonio en riesgo.

En esta temporada de estiaje, exhorta a la ciudadanía a evitar el uso de fuego en áreas naturales, no arrojar colillas de cigarro y reportar de inmediato cualquier conato de incendio al 9-1-1, a fin de prevenir situaciones de riesgo.

