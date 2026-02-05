Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. La Secretaría de Educación Pública (SEP) manifiesta su compromiso de realizar los pagos acordados con docentes de Educación Física y del Nivel de Secundarias Técnicas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, este próximo 15 de febrero.

Por disposiciones administrativas y del ejercicio presupuestal programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad federal mantiene esta fecha, misma que fue comunicada por el Gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad, a la representación sindical magisterial, en las Mesas de Trabajo efectuadas ayer martes en la capital oaxaqueña.

Como quedó establecido en la minuta de la Mesa Tripartita realizada entre los gobiernos federal y estatal y la dirigencia magisterial el 27 de noviembre del 2025, en la fecha citada se cubrirá la tercera quincena, así como el retroactivo al uno de enero de este año.