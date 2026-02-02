Con informe de accidente del Tren Interoceánico, Gobierno de la Cuarta Transformación garantiza derecho a la verdad y justicia: Salomón Jara (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz indicó que el informe preliminar que la Fiscalía General de la República presentó sobre el accidente del Tren Interoceánico, demuestra que el gobierno de la Cuarta Transformación garantiza el derecho a la verdad y justicia, actuando sin impunidad y priorizando la reparación del daño a las víctimas.

En conferencia de prensa, el Mandatario estatal señaló que los datos de la caja negra son concluyentes: el descarrilamiento fue ocasionado por un exceso de velocidad por parte de los operadores, quienes han sido sujetos a proceso por la autoridad correspondiente; toda vez que no se encontraron fallas en la infraestructura de las vías ni en los trenes.

“Las acusaciones infundadas de negligencia en la obra, promovidas por intereses políticos que solo buscan desprestigiar el proyecto, carecen de todo sustento”, puntualizó desde Palacio de Gobierno.

Jara Cruz subrayó que, desde el primer momento, el Gobierno de México, bajo el liderazgo firme y humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha actuado con total determinación para esclarecer los hechos con veracidad y transparencia.

En este sentido, ratificó su respaldo absoluto al proyecto estratégico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), eje central del Plan México y del desarrollo del sur-sureste.

Es de destacar que, para fortalecer la confianza ciudadana, la Federación ya gestiona una certificación internacional de las vías, garantizando así los más altos estándares de seguridad para las y los usuarios.

Celebra conversación de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, basada en el respeto mutuo y la dignidad nacional

Ante representantes de los medios de comunicación, el Gobernador de Oaxaca celebró la reciente y productiva conversación entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; una estrategia diplomática basada en el respeto mutuo y la dignidad nacional.

“Como jefa de Estado, la Presidenta Sheinbaum ha demostrado una sólida capacidad para dialogar con todas las naciones, construyendo puentes de entendimiento que ponen por delante el bienestar de nuestro pueblo”, expresó.

En esa llamada, se avanzó en temas cruciales para la seguridad y desarrollo económico del país, siempre desde una posición de firmeza y de absoluto respeto a la nación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir