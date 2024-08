Francisco Labastida anuncia su renuncia al PRI por la reelección de «Alito» Moreno (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. Francisco Labastida, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha decidido cortar lazos con el partido que lo vio nacer políticamente.

Labastida anunció que renunciará a su militancia una vez que se confirme la reelección de Alejandro «Alito» Moreno como dirigente nacional del PRI.

«El PRI ha perdido su rumbo»

El exgobernador de Sinaloa expresó su descontento con la dirección que ha tomado el PRI en los últimos años, señalando que el partido ha dejado de cumplir con sus principios fundamentales y se ha distanciado de las necesidades sociales. «El partido se ha deteriorado, ha dejado de cumplir con sus principios y se ha vuelto enemigo de la democracia», afirmó Labastida.

Labastida aseguró que su renuncia se hará efectiva una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide la permanencia de Moreno Cárdenas al frente del partido hasta 2028. «Estoy esperando que termine el proceso jurídico y en ese momento renunciaré», subrayó.

Acusaciones de corrupción contra «Alito»

En su declaración, Labastida no solo anunció su salida del PRI, sino que también lanzó duras críticas contra Alejandro Moreno. «Alito debería estar en la cárcel por actos de corrupción», declaró, refiriéndose a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que han rodeado a Moreno Cárdenas durante su gestión.

Labastida mencionó que las propiedades y lujos de «Alito» en Campeche, donde posee terrenos y casas en zonas de alto valor, no se corresponden con los ingresos que debería tener por su labor pública. «Cuando lo conocí, me dio la impresión de que no era una persona honesta, y sigo comprobando que mi juicio fue correcto», agregó.

Sin esperanza de cambio interno

El ex candidato presidencial también descartó la posibilidad de una reforma interna en el PRI, alegando que la actual dirigencia utiliza todos los recursos financieros del partido para mantenerse en el poder. Labastida concluyó que no ve un futuro en un PRI dirigido por Moreno y que, por ello, ha decidido dar un paso al costado.

Información de: Indice Político

