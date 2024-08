El Mayo preso en USA. Consecuencias en Oaxaca: Alfredo Brena (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. El 25 de julio de 2024 va a ser una fecha muy recordada por México y Estados Unidos, y muy especialmente por la 4T y AMLO. El incapturable, el narcotraficante más buscado termina en prisión, un legislador es asesinado, un gobernador queda bajo sospecha: la captura de Ismael “Mayo” Zambada tiene los elementos de novela, sin final feliz para AMLO.

Ahora bien, no tiene nada de raro que un narcotraficante sea detenido, ¿entonces, por qué tanto revuelo? ¿Por qué respinga el presidente AMLO? Si realmente los gringos le están haciendo el favor de capturar a un narco, captura que él no pudo o no quiso hacer.

Tristemente AMLO empezó a pedirle información al gobierno estadounidense acerca de la detención del “Mayo”. Y ahí surge la primera interrogante: ¿Qué pasó con el Ejército Mexicano y la Marina? ¿Acaso no son ellos los encargados de aduanas, puertos y aeropuertos? Recordemos que a AMLO le renunció el ingeniero Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por no estar de acuerdo en que los militares se encargaran de las aduanas, los aeropuertos y los puertos, actividad que debería ser exclusivamente civil.

Además, la militarización del país, Guardia Nacional incluida, la argumentó el presidente con la cantaleta de que iba a ser para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Así que: ¿qué pasó? ¿Los militares no se dieron cuenta que El Mayo iba de pelada? Entonces aquí tenemos el primer punto del fracaso del sexenio de la 4T. Fracaso que no hay forma de justificar, fracaso que exhibe el presidente al pedirle información a USA sobre la entrega del Mayo en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, EEUU.

Días después de que se fue El Mayo a USA, se publicó una carta, en Los Angeles Times, supuestamente escrita por El Mayo, donde dice que fue engañado por Joaquín Guzmán López, quien lo convenció de asistir a una reunión con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y el rector de la UAS Héctor Cuén, para definir quién sería el próximo rector de la UAS.

Seamos sensatos: El Famoso Mayo Zambada, el incapturable narcotraficante mexicano, el que maneja una de las más grandes empresas criminales del mundo, es “convencido” de asistir a una reunión con el gobernador de Sinaloa y con el rector de la UAS para elegir al próximo rector de la universidad sinaloense. Simplemente suena ridículo que un hombre tan importante en el mundo, acepte una reunión para tratar asuntos domésticos de Sinaloa.

Y lo que es peor, que quien lo “traiciona” (Joaquín Guzmán López), llevándolo a esa reunión, sea de su mismo Cartel, de su mismo pueblo (Badiraguato), y de sus mismos intereses. Simplemente esto no tiene lógica.

La explicación es que los Estados Unidos no pueden incurrir en falta, a los tratados internacionales y de colaboración, que tienen en esta lucha contra el narcotráfico. Así es que se curan en salud, y se protegen de cualquier argucia legal, con la carta que supuestamente escribe El Mayo.

La carta del Mayo los libera de cualquier ilegalidad en la entrega del Mayo, y les permite manejar el juicio, si es que lo hay, o simplemente manejar la condición de testigo protegido del Mayo, a su antojo.

Debemos recordar que los Estados Unidos capturaron y llevaron a juicio a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón (Presidente de México 2006-2012), hallándolo culpable de narcotráfico, y que se espera su sentencia para el 9 de octubre próximo.

Durante el juicio de García Luna, AMLO desde sus electorales Mañaneras, se regocijó en innumerables ocasiones, se regodeó del destino del ex policía, alabó la acción de las instituciones norteamericanas, y sobre todo hizo hincapié en la responsabilidad y culpabilidad del entonces presidente Felipe Calderón.

Bueno, pues ahora El Mayo, como testigo protegido o en juicio, va a soltar de su ronco pecho, y es a eso lo que el todavía presidente le teme. El Mayo explicará su relación con AMLO, la injerencia del Cartel de Sinaloa en las elecciones a favor de la 4T, su relación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, etc.

Hasta Claudia Sheinbaum, desde ayer presidente electa, declarada por el TEPJF, va a salir raspada por el presunto financiamiento del Cartel de Sinaloa a su campaña. Así mismo Mario Delgado va a ser balconeado con lo del presunto huachicol fiscal de Tamaulipas. Aunque todo este financiamiento y gastos excesivos de campaña hayan pasado de noche para el INE y para el Tribunal Electoral.

Finalmente la entrega del Mayo, también va a tener repercusiones en Oaxaca. En las últimas décadas, los narcotraficantes se diversificaron para convertirse en crimen organizado, ya en esta modalidad, arriban los carteles al estado de Oaxaca. Esto sucedió durante el sexenio de Alejandro Murat (gobernador de Oaxaca 2016- 2022), hoy flamante senador por el partido Morena. Primero se hicieron del control de los sindicatos y las obras del Tren Trasistmico y después se desparramaron por todo el estado.

Esta situación ha tenido continuidad con el gobierno del morenista Salomón Jara. A quien incluso se le cuestiona la supuesta inclusión de miembros del crimen organizado en su gabinete.

¡Suerte! y hasta el próximo Jueves De Análisis Político

15 AGOSTO 2024

