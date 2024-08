Fiscalía de Chihuahua acusa al fiscal Ulises Lara de ‘proteger’ a Javier Corral: ‘Lo rescató a la brava’ (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. “Es algo inusual, increíble e inadmisible”, respondió Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal Anticorrupción de Chihuahua, después de que Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México, impidiera el arresto de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, la noche de este miércoles 14 de agosto en un restaurante de la CDMX.

El fiscal de Chihuahua explicó que, antes de acudir al lugar donde se encontraba cenando Javier Corral, los agentes de la CDMX le habían confirmado que existía un convenio de colaboración entre Chihuahua y la Ciudad de México, por lo que permitían el arresto del exgobernador.

“En la Fiscalía de la CDMX nos dicen: ‘Aquí está su convenio de colaboración, adelante, procedan ustedes, no hay ningún elemento de guardia, pueden proceder ustedes’”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, cuando Valenzuela Holguín llegó al restaurante de la Colonia Roma para detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral -quien estaba resguardado en ese momento por cinco agentes, aparentemente de la Sedena- hizo un par de llamadas y minutos después llegó al sitio Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Nosotros ejecutamos la orden de aprehensión y se le hace saber sus derechos al hoy imputado, él hace un par de llamadas y esto permite que rápidamente llegue el fiscal de la Ciudad de México”, detalló.

A partir de ese momento, dijo el fiscal de anticorrupción, “se viene una serie de situaciones que no estaban previstas”, ya que Ulises Lara impide el arresto del exfuncionario y le hace saber que ya no tiene efecto la colaboración entre ambas fiscalías.

“Palabras más, palabras menos, quita esta orden de aprehensión y dijo: ‘Nosotros hemos decidido ya no colaborar con ustedes, entonces desde este momento ya no tiene efecto esta colaboración que nosotros firmamos y ya se pueden retirar’”, apuntó.

Ante esto, el fiscal de Chihuahua calificó el comportamiento de Ulises Lara como algo “bastante inusual” porque cuando se enteró de que “nosotros teníamos ejecutando la orden de aprehensión en contra del hoy imputado, se dejaron venir todos los de la CDMX”.

Por esta razón, acusó que el fiscal de la CDMX está obstruyendo la justicia: “Lo único que puedo decir es que así como dice prácticamente el pueblo: Lo rescataron así a la brava, es algo inusual, increíble e inadmisible”.

Por último, señaló que la orden de aprehensión es legal porque fue girada por un juez, quien tomó esta decisión después de que una auditoría señalara que Javier Corral desvió 98 millones de pesos cuando fue gobernador de Chihuahua.

“Me parece que es una cortina de humo para desviar el fondo, aquí hay un claro delito y una desviación de 98 millones de pesos que se le pagaron a un particular, a un privado, para supuestamente reestructurar una deuda, cuando no solamente no había necesidad de hacerlo, sino además no hay ni siquiera entregables”, finalizó.

Javier Corral denuncia a Maru Campos y a la Fiscalía de Chihuahua por ‘detención arbitraria’

El exgobernador Javier Corral presentó una denuncia en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y su equipo por intentar “detenerme arbitrariamente” en un restaurante de la colonia Roma, el cual está ubicado en la Ciudad de México.

El exgobernador acusó en sus redes sociales que Maru Campos, así como integrantes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, cometieron un delito tras cometer abuso de autoridad por girar una orden de arresto en su contra.

Incluso, Corral señaló que las autoridades de Chihuahua no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías, por lo que, dijo, la orden de arresto ocurrió “fuera de todo cauce legal”.

El Financiero

