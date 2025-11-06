Fortalecen capacitación del H. Cuerpo de Defensores para mejorar la atención ciudadana y promover denuncia digital segura (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre.. El H. Cuerpo de Defensores, adscrito a la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, recibió una capacitación impartida por la maestra Hilda Cabrera Domínguez, Directora del Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata (CODDI) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la atención a la ciudadanía en casos que requieran orientación y acompañamiento.

Durante la sesión, se abordaron temas relacionados con el proceso de denuncia ciudadana y el uso del programa “Todo en Uno”, una herramienta que permite realizar denuncias anónimas de manera ágil, segura y accesible a través de internet, la plataforma digital ofrece atención integral y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Con estos conocimientos, las y los integrantes del H. Cuerpo de Defensores estarán en mejores condiciones de orientar y apoyar a las vecinas y vecinos en la presentación de denuncias, promoviendo una cultura de participación y confianza en las instituciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva, reafirma la construcción de una ciudad más segura, transparente y participativa, donde la colaboración entre ciudadanía y autoridades fortalezca la convivencia y el respeto a la legalidad.

