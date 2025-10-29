Aeronave presenta falla y aterriza de emergencia en Oaxaca (17:10 h)

2025/10/29  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Esta tarde una aeronave proveniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.
Esto debido a una ponchadura de una llanta antes de llegar a la pista por lo que el equipo de emergencia actuó de inmediato, afortunadamente la tripulación mantuvo tranquilo y no hubo mayores complicaciones, no se reportaron personas lesionadas.
Según versiones señalan que la aeronave participaba en labores para el combate del gusano barrenador y previo a llegar al Aeropuerto de Oaxaca presentó una falla en una de sus llantas.
