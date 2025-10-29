Aeronave presenta falla y aterriza de emergencia en Oaxaca (17:10 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Esta tarde una aeronave proveniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.

Esto debido a una ponchadura de una llanta antes de llegar a la pista por lo que el equipo de emergencia actuó de inmediato, afortunadamente la tripulación mantuvo tranquilo y no hubo mayores complicaciones, no se reportaron personas lesionadas.

Según versiones señalan que la aeronave participaba en labores para el combate del gusano barrenador y previo a llegar al Aeropuerto de Oaxaca presentó una falla en una de sus llantas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir