Continúa S-22 paro de 48 horas, piden cuota en las casetas (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. Maestros de la Sección XXII mantiene su protesta bloqueando la carretera federal 190 y las casetas de cobro de las supercarreteras de Barranca Larga-Ventanilla y Cuacnopalan-Oaxaca como parte de sus actividades del paro nacional de 48 horas en exigencia de mesas de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), demandan al Gobierno federal la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 conocidas como ley PeñaNieto y AMLO que afecta a la jubilación de los maestros.

En su segundo día de protesta las huestes de la Sección XXII bloquean la carretera federal 190 a la altura de la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Pemex en jurisdicción de Lachigoló.

De igual manera, los profesores continúan su plantón en los accesos de las tiendas departamentales de las empresas transnacionales quienes mencionaron que permanecerán en el lugar por tiempo indefinido hasta que las autoridades se sienten a negociar con los integrantes de la CNUN.

Las casetas de cobro se encuentran tomadas por un aproximado de 800 profesores de la Sección XXII, quienes se encuentran boteando y dando paso libre en ambos sentidos de circulación, en tanto, en la carretera federal 190 frente a Pemex dan paso a los vehículos de manera intermitente.

