Fomenta Secretaría de Gobierno y Territorio lectura y cultura en los mercados de Oaxaca de Juárez (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Como parte de las acciones para fortalecer la convivencia comunitaria y reactivar los espacios públicos desde una perspectiva cultural, la Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección de Mercados, llevó a cabo una emotiva jornada de cuentacuentos en el Mercado Hidalgo, uno de los más tradicionales de la capital.

La actividad estuvo a cargo del narrador Josémi García, quien cautivó a niñas, niños, comerciantes y familias con la historia Sandía Sin Humos, un relato lleno de imaginación, humor y mensajes positivos que invitó a reflexionar sobre la importancia de la lectura en la vida cotidiana.

Estas jornadas buscan resignificar los mercados no solo como centros de abasto, sino como espacios vivos de identidad, encuentro y aprendizaje colectivo. Al llevar actividades culturales a estos entornos, se fortalecen los lazos comunitarios y se impulsa el gusto por la lectura entre las nuevas generaciones.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno municipal que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva reafirma su compromiso con la promoción de una ciudad más incluyente, creativa y participativa. Asimismo, se invita a la ciudadanía a sumarse a las siguientes jornadas de cuentacuentos que se estarán realizando en distintos mercados de Oaxaca de Juárez, cuya programación será difundida en las plataformas oficiales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir