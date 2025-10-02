Fomenta Gobierno de Oaxaca diálogo y acompañamiento profesional en salud mental de juventudes (14:30 h)

Santa María Atzompa,Oax. 2 de octubre . Para promover al diálogo sobre el suicidio entre las juventudes, la solidaridad y búsqueda de ayuda profesional; el Gobierno del Estado develó un mural sobre esta problemática elaborado en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) Plantel 40 de Santa María Atzompa, por la comunidad estudiantil.

Esta actividad forma parte de la campaña “Hablemos del suicidio, cambiemos la narrativa”, que impulsa la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE- Sipinna), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Las instituciones de la Primavera Oaxaqueña trabajan de manera coordinada en favor de la salud mental y la protección integral de este sector de la población.

