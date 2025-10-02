Entamban a “El Chucho Loco” y aseguran drogas durante cateo realizado en la Villa de Mitla (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Como parte de las labores de investigación ministerial para fortalecer los trabajos de procuración de justicia que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio de San Pablo Villa de Mitla, logrando la detención de una persona, así como el aseguramiento de cannabis sativa y cristal.

Este despliegue estratégico de seguridad fue encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y deriva de labores ministeriales en torno al delito de robo con violencia.

Derivado del mandato judicial, el operativo se realizó en un domicilio ubicado en la calle Allende en San Pablo Villa de Mitla, en donde los efectivos aseguraron diversas dosis de cannabis sativa y cristal, además que se llevó a cabo la detención de una persona del sexo masculino identificada como J.J.G.G. alias “El Chucho Loco”.

Tanto la persona detenida como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para resolver su situación jurídica.

Para la Fiscalía General de Oaxaca, el combate a la venta y distribución de drogas, forma parte de la estrategia de seguridad que realizan para garantizar una eficaz procuración de justicia en la entidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir