El ICE confirma que sí hará operativos en el Super Bowl (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Luego de que Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, insinuara de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estaría realizando operativos en el Super Bowl LX, la dependencia confirmó que sí se realizarán dichas tareas.

La confirmación se dio con el medio norteamericano TMZ y se asegura que los agentes del ICE estarán presentes en el show del “Super Domingo” protagonizado por la NFL.

Dicho evento se realizará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium que se localiza en Santa Clara, California.

Por su parte, el exasesor de campaña de Donald Trump, indicó ante diversos medios que: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”.

La declaración obtuvo una ola de críticas y resultó testigo de controversias, ya que en los últimos meses, las redadas del ICE en comunidades migrantes generan indignación internacional.

Por otro lado, la decisión de la dependencia federal entra en un contexto donde el cantante puertorriqueño “Bad Bunny” encabezará el show de medio tiempo en el evento deportivo y autoridades migratorias estadounidenses tienen la expectativa de que habrá migrantes para arrestar.

Finalmente, Donald Trump subrayó que su gobierno “está totalmente comprometido con el apoyo a las fuerzas del orden, la seguridad fronteriza, la protección de Estados Unidos, la deportación de delincuentes ilegales violentos y la erradicación total del terrorismo doméstico de izquierda que aterroriza al país”.

