FNIC despoja propiedad a mujer de la tercera edad en Huajuapan, detienen a 6 integrantes (15:35 h)

FNIC despoja propiedad a mujer de la tercera edad en Huajuapan, detienen a 6 integrantes

2025/09/30  De Redacción ADN
Huajuapan de León, Oax. 30 de septiembre. Elementos de la Policía Municipal, aseguran a integrantes del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), entre ellos, a Efren C. G., coordinador del FNIC en Huajuapan.

Dichas personas, son acusadas de abrir e ingresar de manera violenta, además de sacar la mercancía del local comercial de la señora Angelina Juana Hernández Arroyo, ubicado en la calle Indio de Nuyoó, de la colonia Centro de Huajuapan de León, Oaxaca.

Los detenidos fueron trasladados a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, en donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

