El 26 de octubre el “sendero de las almas” se corre en la Ruta del Mictlán (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Con el objetivo de recorrer el llamado “sendero de las almas” en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, el domingo 26 de octubre se llevará a cabo la Ruta del Mictlán, la cual tendrá como salida el panteón municipal de San Pablo Villa de Mitla, en tanto la meta se ubicará en el centro de la población.

Los atletas interesados en vivir esta experiencia, podrán participar en las categorías libre (18 a 39 años) y máster (40 años en adelante). La cuota de recuperación es de $150 pesos y se contempla premiar a los tres primeros lugares de cada categoría con dinero en efectivo. Al registrarse adecuadamente, el participante tiene derecho al kit de corredor que incluye número, medalla conmemorativa, así como hidratación en ruta y meta.

El evento es organizado por el Club de atletismo Mitla Running, en coordinación con el Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, para mayores informes de las inscripciones, se pueden comunicar a los teléfonos 951 219 22 86 o al 55 68 09 08 27. La distancia de 5 kilómetros será recreativa, en tanto las otras dos se consideran competitivas con derecho a premiación.

La salida para los atletas que participan en la distancia de 21 kilómetros se contempla a las 7:00 de la mañana del domingo 26 de octubre, en tanto, los corredores de la ruta de 10 kilómetros, inician en punto de las 7:10 de la mañana, finalmente, los corredores de la distancia recreativa de 5 kilómetros, comienzan a las 7:20 de la mañana en el panteón municipal de la población sede.

En más de las actividades para el mes de octubre, el domingo 26 se realizará la segunda carrera muerteada eteca, en la población de Soledad, Etla, la cita es a las 7:30 de la mañana con una distancia de 10 kilómetros en la modalidad de campo traviesa, las categorías son libre y máster, mayores informes al teléfono 951 780 99 60.

