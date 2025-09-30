Sesión de Cabildo fortalece la vida pública de Oaxaca de Juárez (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. El presidente municipal Ray Chagoya encabezó la Sesión Ordinaria de Cabildo, donde junto a las y los concejales se aprobaron dictámenes de comisión y puntos de acuerdo que fortalecen la vida pública de la ciudad.

Con diálogo, responsabilidad y trabajo en equipo, el Ayuntamiento refrendó su compromiso de seguir tomando decisiones en beneficio de las y los capitalinos.

Durante la sesión, Antonio Álvarez Martínez, Regidor del Centro Histórico y Patrimonio Mundial, presentó la propuesta de reforzar las acciones de prevención y seguridad en torno al uso de pirotecnia, sobre todo en la temporada festiva que inicia. Subrayó la importancia de hacer valer el Reglamento de Protección Civil y de aplicar los protocolos de prevención, en especial en zonas cercanas a escuelas y lugares públicos, con el objetivo de evitar accidentes.

El gobierno municipal reafirma así su disposición de trabajar de manera coordinada con el Cabildo para atender las necesidades de Oaxaca de Juárez y garantizar un entorno más seguro para todas y todos.

