Exhorta Congreso local a municipios del estado a reforzar vigilancia para que motociclistas cumplan con normas viales (12:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de marzo. Con el fin de salvaguardar la integridad física de la población y reducir la incidencia de percances, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, en Sesión Ordinaria, un exhorto dirigido a los 570 ayuntamientos de la entidad para que, a través de sus policías viales, fortalezcan la supervisión y garanticen que conductores y pasajeros de motocicletas cumplan con las disposiciones estatales y municipales en materia de tránsito.

El Punto de Acuerdo fue promovido por las diputadas Eva Diego Cruz, Melina Hernández Sosa y Elvia Gabriela Pérez López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes argumentaron la necesidad de atender el crecimiento sostenido en el uso de estos vehículos, así como el incremento en los siniestros vinculados a ellos.

Señalaron que factores como el exceso de velocidad, la omisión del uso de casco, el incumplimiento de las normas de tránsito y las condiciones adversas de las vías han contribuido al aumento de estos incidentes.

Tan solo en Oaxaca, estos hechos se han incrementado en un 50 por ciento, con al menos 127 motociclistas fallecidos entre 2021 y 2023. En el tercer trimestre de 2025, este sector representó el 49.5 por ciento de las muertes en carreteras, principalmente en las regiones de la Costa, el Istmo y Tuxtepec. Entre las causas destacan el exceso de velocidad, la falta de protección y la conducción imprudente.

De igual forma, el Informe de Salud Pública sobre la Situación de la Seguridad Vial 2023-2024 de la Secretaría de Salud federal señala que, entre 2018 y 2023, la cifra de decesos en siniestros viales subió un 52.3 por ciento. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que más del 28 por ciento de las muertes por hechos de tránsito en el mundo corresponden a personas que viajaban en motocicleta.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Movilidad y Transportes, resulta indispensable implementar medidas concretas para disminuir los percances, toda vez que, en el año 2025, el 50 por ciento de los accidentes viales involucraron a motociclistas.

En este sentido, el organismo legislativo subrayó la importancia de dar cumplimiento a la Ley de Movilidad del Estado, la cual indica en su artículo 26 que es responsabilidad de la autoridad implementar campañas que fomenten el uso racional de vehículos de transporte privado; mientras que el artículo 28 señala que deberá apoyarse en instituciones educativas, estatales y municipales.

Finalmente, a fin de promover una cultura de seguridad, el artículo 52 establece que motociclistas y pasajeros deberán usar casco de seguridad diseñado y aprobado para este tipo de transporte. Por tal motivo, los ayuntamientos tienen la responsabilidad, a través de sus cuerpos de seguridad vial, de vigilar el cumplimiento de lo antes mencionado.

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