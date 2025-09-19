Tráfico afectado en Santa Rosa y en Riberas del Atoyac por visita de Sheinbaum (15:10 h)

2025/09/19  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. Aunque la visita de la presidente Claudia Sheinbaum se realizará por la tarde en la capital oaxaqueña, debido a los cortes de circulación alrededor de Tecnológico, las vías han sido cerradas y el tráfico es lento. Los autos y camiones son desviados por la carretera al Fortín. Evite la zona.

En su cuenta de twitter, la Policía Vial Estatal informa: Circulación lenta en las riberas del río Atoyac del puente del Tecnológico con dirección a la Central de Abasto.

Maestros de la Sección 22 se empiezan a apostar a los alrededores.

