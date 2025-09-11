Fiscalía de Oaxaca obtiene sentencia de 80 años por feminicidio en Juchitán; trató de simular un suicidio (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre.Derivado de los trabajos de inteligencia criminal con perspectiva de género, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de Luis Fernando J.S. por el delito de feminicidio agravado, hechos ocurridos en Juchitán de Zaragoza.

Conforme al expediente penal del caso, los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2023, cuando la víctima -una mujer identificada como M.J.C.U.- discutió con Luis Fernando J.S en su domicilio, donde trató golpear a la víctima, sin embargo, debido a la intervención de sus familiares no pudo hacerlo.

Posteriormente los familiares se retiraron de la vivienda, pero volvieron al escuchar gritos, por lo que se acercaron al domicilio, momento en que vieron salir a Luis Fernando J.S., y encontraron a la víctima sin vida, aparentemente se había suicidado.

La Fiscalía de Oaxaca al tener conocimiento de los hechos inició las investigaciones correspondientes bajo los protocolos y con perspectiva de género a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, lo cual permitió determinar por medio de procesos periciales que Luis Fernando J.S. simuló un suicidio para ocultar que había cometido el delito de feminicidio.

Derivado de las labores de investigación criminal encabezadas por la Fiscalía de Oaxaca, fue posible realizar la detención del imputado.

Tras el desahogo de pruebas aportadas por la Fiscalía de Oaxaca, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Fernando J.S., a quien dictó una pena de 80 años, por el delito de feminicidio agravado y le impuso el pago de una multa de 518 mil 700 pesos por reparación de daño.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso con la procuración de justicia y el fortalecimiento de las investigaciones para llevar ante la ley a los responsables de la comisión de delitos, especialmente los delitos contra las mujeres que tienen motivos de género.

